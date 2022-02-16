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【新西蘭疫情】單日首錄過千確診 住院患者急增

環球社會熱點 15:18 2022/02/16

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Omicron變種導致新西蘭近期新冠確診個案急升，總理阿德恩曾警告Omicron疫情將在3月下旬達至巔峰，屆時或每日3萬宗確診個案。新西蘭宣布單日新增過千宗確診，創疫情爆發以來新高，而住院個案也錄得顯著增長。

【Omicron變種】南非研究：完成接種者感染 擁更佳免疫力 【下一頁】

新西蘭政府周二（15日）宣布錄得1,160宗本土確診個案，打破周一（14日）錄得的981宗確診紀錄創新高，累計確診達到23,127宗。

新西蘭最大城市奧克蘭屬重災區，單日急增861宗確診。新西蘭同日也新增43宗海外輸入個案，旅客分別來自印度、日本、馬來西亞、巴基斯坦、阿聯酋、英國和美國。

新西蘭目前有59名新冠患者住院，較前一日的40宗及一周前的16宗明顯上升，但沒有新冠患者需要入住深切治療部。

【新冠疫苗】英研究指已打針者 長新冠後遺症風險較低 【下一頁】

由於確診數字持續上升，政府也調整防疫策略。政府衛生部門職員由周二起不會再主動致電通知新冠病毒檢測陽性民眾，政府會改以電話短訊形式向他們傳送自我隔離指引及防疫信息。

確診者更需要在網上填寫表格，讓衛生部門職員可以對患者進行分類，篩選出重症風險最高或需要額外支援的患者，以便跟進。

新西蘭截至周二，有95%合資格人口已接種兩劑新冠疫苗，有62%合資格人口則已接種第3劑疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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