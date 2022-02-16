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【新股IPO】快速時裝平台SHEIN出走中國？　經營主體、創辦人據報齊轉籍新加坡

新股IPO 16:17 2022/02/16

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【新股IPO】快速時裝平台SHEIN出走中國？　經營主體、創辦人據報齊轉籍新加坡

主攻歐美等海外市場的中資快速時裝平台SHEIN 上月傳出重啟美國上市計劃，外電最新引述文件報道指，SHEIN於去年底已從中國內地取消經營主體「南京領添信息技術」公司註冊，並在新加坡成立控股公司，而SHEIN創辦人許仰天亦已轉籍新加坡。

路透社上月報道，因應中國、美國齊收緊中資企業海外上市審查，許仰天正考慮改變國籍，繞過中國更嚴格的境外IPO規定。SHEIN當時否認公司正部署上市。

路透社最新引述非公開文件指，許仰天和3名代表在新加坡成立公司「Roadget Business 」，2021年起成為SHEIN全球網站的法人實體，也持有SHEIN多個中國境外商標資產。另外，SHEIN在社交平台LinkedIn 也介紹公司總部在新加坡。

中資企業上市前創辦人轉籍非罕有　海底撈張勇曾成新加坡首富

SHEIN暫未回應其法人和行政主體是否已轉至新加坡，只強調公司在中國、新加坡、美國都有營運中心。

中資企業在上市前創辦人轉籍其他國家非罕見，內地火鍋連鎖海底撈 （06862） 2018年上市時披露，創辦人張勇夫婦已轉籍新加坡，二人更一度成為「新加坡首富」。

與海底撈主業在內地不同，SHEIN未有在內地銷售，但公司在歐美、多個亞洲國家都打入主流，2021年初估值據報高達500億美元。

**港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析**

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