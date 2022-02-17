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【居屋裝修】4人家庭購置新居屋 37萬裝修430呎單位 簡約清新風格為主 窗邊設吧台閑時喝咖啡

理財智慧 15:22 2022/02/17

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不少人在購入新居後，都會煩惱該如何裝修，但有時候無須多餘裝飾，簡單就是美。是次要介紹的單位位於新界馬鞍山錦暉苑，是面積為約430呎的2房單位，裝修費約37萬，全屋風格以簡約、清新為主，給人感覺舒適大方亦具空間感。

這清水樓單位原則屬長形，有一梗廚和梗廁，沒有梗房。業主在收樓時只會收到簡單的水泥地、淨色的牆面及磚瓦，因此單位在空間間隔劃分上能更靈活並彈性裝修改動，在設計上能不受限制，任意發揮。此單位居住了4人，包括戶主夫婦及兩個老人家。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

在全屋設計方面，業主想要簡約清新風格，因此全屋只用了白色和木紋作配搭，間隔上只有少量改動。最特別之處是設計師在客廳窗邊旁設計了吧台，可讓業主夫妻閑時喝咖啡欣賞風景，供休閑娛樂之用。

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一般特色牆會在電視背面，而今次特式牆便設計於電視旁邊轉角連廁所隱藏門。另外業主希望回家有舒適感覺，設計師把大廳牆壁近門的位置設計成一木條子特色牆連隱藏門，把廁所門隱藏。同時廁所門囗位和廚房改為半開放式，目的是為了增加空間感和營造簡約的設計，再配合傢俬滲光效果，大大增加空間感。

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客廳是全家人交流地方，430呎居住4個人，活動空間相對較少，儲物空間便顯得尤其重要，不同的收納櫃彷彿能讓空間感擴大。不論是房間、飯廳還是廚房，設計師都物盡其用，如床頭櫃、廚房的吊櫃、入門旁的吊櫃都可作收納。加上顏色都是以白色為主，全屋感覺融為一體，不會顯得突兀礙眼同時亦具空間感，一舉兩得。

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費用

全屋裝修工程連傢俬：約37萬 

*資料及圖片由  世家傢俬設計工房 提供

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責任編輯：陸盈希

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