【異動股】 1月原保險保費收入按年增長13.8% 獲瑞信唱好 中國財險股價創近兩年高

中國財險（02328）1月保費收入604.3億元人民幣，按年上升13.8%，加上大行唱好，刺激股價曾升8.9%，高見8.65元，創近兩年高，最新報8.37元，升5.4%，成交額增至4.8億元。

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中國財險將於3月25日公布去年業績，瑞信發表研究報告，預期其保費收入會按年增加4%，單計第4季料按年升17%，因此維持其「中性」評級，目標價由7元上調8.6%至7.6元，預期其今年的保費收入會繼續復甦，全年估計有10%增長，並調升今明兩年每股盈測分別3%及8%。

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記者：郭秀慧