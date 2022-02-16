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【異動股】 1月原保險保費收入按年增長13.8% 獲瑞信唱好 中國財險股價創近兩年高

股樓投資 15:10 2022/02/16

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中國財險（02328）1月保費收入604.3億元人民幣，按年上升13.8%，加上大行唱好，刺激股價曾升8.9%，高見8.65元，創近兩年高，最新報8.37元，升5.4%，成交額增至4.8億元。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

中國財險將於3月25日公布去年業績，瑞信發表研究報告，預期其保費收入會按年增加4%，單計第4季料按年升17%，因此維持其「中性」評級，目標價由7元上調8.6%至7.6元，預期其今年的保費收入會繼續復甦，全年估計有10%增長，並調升今明兩年每股盈測分別3%及8%。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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記者：郭秀慧

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經濟 異動股 目標價 中國財險（02328） 金融

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