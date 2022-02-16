  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】天水圍屏欣苑連靚裝　高層兩房叫價620萬

股樓投資 15:29 2022/02/16

分享：

政府決定發展北部都會區，市場預計天水圍是受惠地區之一，料區內樓價日後有更大潛力上升。今次介紹的單位為天水圍新晉居屋屏欣苑A座高層10室，實用面積383平方呎，兩房間隔，現叫價620萬元（自由市場價）放盤。

屏欣苑最大賣點是入伙僅3年，從代理提供的相片可見，單位景觀開揚，而且有裝修，可即買即住。

單位相

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 天水圍屏欣苑A座高層10室（物業編號：AN226634）
實用面積 383平方呎
間隔 兩房
叫價 620萬（自由市場價）
賣點 賣點：開揚景觀、鄰近鐵路站、交通方便、有裝即住、樓齡新

同場加映【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3JqSOHa

註︰

  • 以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文
居屋 屏欣苑 天水圍

上一篇文章

【AAPL】蘋果三款新Mac有望下月發表？盛傳平價版Macbook Pro新登場

下一篇文章

【異動股】 1月原保險保費收入按年增長13.8% 獲瑞信唱好 中國財險股價創近兩年高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
內房富豪「出血價」拋售西半山豪宅　1.9億蝕放敦皓複式單位　勁蝕逾半億
內房富豪「出血價」拋售西半山豪宅　1.9億蝕放敦皓複式單位　勁蝕逾半億
[滙豐控股5] 滙豐傳計劃上調 投行初級銀行家獎金一倍
滙豐控股5] 滙豐傳計劃上調 投行初級銀行家獎金一倍
著名術數師蔣匡文：香港將踏入九運 面臨大變之始 疫情何時才會完結?
著名術數師蔣匡文：香港將踏入九運 面臨大變之始 疫情何時才會完結?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款