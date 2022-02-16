【帶你睇盤】天水圍屏欣苑連靚裝　高層兩房叫價620萬

政府決定發展北部都會區，市場預計天水圍是受惠地區之一，料區內樓價日後有更大潛力上升。今次介紹的單位為天水圍新晉居屋屏欣苑A座高層10室，實用面積383平方呎，兩房間隔，現叫價620萬元（自由市場價）放盤。

屏欣苑最大賣點是入伙僅3年，從代理提供的相片可見，單位景觀開揚，而且有裝修，可即買即住。

單位相

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放盤單位 天水圍屏欣苑A座高層10室（物業編號：AN226634） 實用面積 383平方呎 間隔 兩房 叫價 620萬（自由市場價） 賣點 賣點：開揚景觀、鄰近鐵路站、交通方便、有裝即住、樓齡新

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