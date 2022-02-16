▲ 【私募投資PE】致同：地緣政治緊張兼疫情反覆 對亞洲私募投資市場審慎樂觀

會計師事務所致同發表《亞洲私募股權投資觀點2022》報告，指出疫情跌宕起伏，加上地緣政治局勢持續緊張，令市場陰霾未散，但乾火藥 （dry powder，指已募得但尚未投資的資金）水平高企，投資科技資產的需求強勁，所以亞洲私募股權行業對2022年的前景仍然審慎樂觀。

中國私募股權投資市場依然是亞洲最受歡迎的投資目的地，但報告提到，投資者傾向將資本投放於中國較少牽涉數據保護及反壟斷問題的領域，例如半導體及醫療保健。報告又稱，亞洲區內的邊境管制持續，當中以中國尤其嚴格，有礙交易完成時間，但私募股權投資者可進行遙距盡職調查，變相加快交易進展。

致同湯飈：全球加大反壟斷法力度 成為執行交易挑戰

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈稱，全球各國加大力度執行反壟斷法和實施國家安全保護，以及更重視數據保護，以上種種將會是2022年執行交易的挑戰。通脹壓力和迫在眉睫的美國加息為市場帶來不明朗因素，亦將拖累投資者情緒及影響交易估值。

湯飈提到，私募股權投資者更著重投資過程中有關環境、社會和企業管治（ESG）的盡職審查，實施可行有效ESG政策的公司被認為更能持續發展，能提升公司對收購者的吸引力及其企業價值。

中國公司赴美上市步伐放緩 造就香港得益

中美摩擦升溫，湯飈指出，中美兩國監管機構的審查導致中國公司在美國上市步伐顯著放緩，造就香港成為更能吸引中國內地特殊目的收購公司（SPAC）的上市目的地。

報告認為，對私募股權投資者而言，SPAC公司在私人資產投資領域是直接競爭對手，但同時亦令資本市場多了一個資金來源去收購資產，方便賣方退出投資。

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記者：李哲毅