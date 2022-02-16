【提升就業率】比利時試行4天工作周　若一周上班5天　下周只需返3日

比利時政府周二公布，同意改革當地的勞工法，員工只需每周工作四天。比利時目標到2030年達到 80%就業率，而去年年底為71.4%。

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比利時首相德克羅（Alexander De Croo）聯合政府其他政黨達成協議後提到，受到疫情影響，人們的工作模式更靈活，私人時間和工作亦逐漸不分。

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實行四天工作周後，僱員雖每周少工作一天，但每天最多可以工作的時數，由原本的8小時增加至10小時，薪酬不變。僱員更可以選擇在一周內上班多一天，以減少下周的工作日數，從而讓他們善於管理工作和私人生活。

新計劃同時為20名以上員工的公司，引入下班後可「不讀不回」的權利。

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