【職場熱話】打工仔視同事為真心朋友 送藍牙耳機當禮物 未料遭轉手送贈清潔工感傷心

不知道你在職場上有沒有遇到過真心朋友呢？你又認不認為職場有真心呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文指，自己在職場上與一位同事關係十分好，而他也把那同事當作真心朋友，然而當中卻發生了一件事，使樓主對那同事大失所望。

樓主指，自己一向與一位同事相當投契，平日會一起吃飯及下班，甚至放假也會相約出來一同聚會，最近樓主送了一個藍牙耳機給那同事，當時同事收到時表現得非常開心及喜歡，然而後來樓主卻發現那藍牙耳機到了公司的一位清潔阿姐手上，那阿姐指是因為那同事說家中有太多耳機，於是把它送了給自己，樓主因而感到十分傷心。

【職場熱話】公司為節省開支 竟要求大廚洗廁所 打工仔感受職場欺壓考慮辭職 【下一頁】

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「又是自作多情及一場誤會！」，「人心隔肚皮，有些人是很奸狡的，要從細微的事情觀察，不要別人說甚麼也相信。」，也有人指，「是你不了解那位同事罷了。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

另有網民指，「 有甚麼問題？送了給別人的東西便是別人的，人家便擁有處置權，有甚麼需要傷心的？」，「可能那同事只是自己沒有需要，把那耳機送給一個比他更需要的人。」。

【職場熱話】公司為節省開支 竟要求大廚洗廁所 打工仔感受職場欺壓考慮辭職 【下一頁】

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀