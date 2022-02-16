▲ 【大行報告】高盛：HIBOR急升不一定推高港銀盈利 偏好中銀香港

美國3月加息似成定局，高盛美國經濟師現時預期美國聯儲局今年會加息7次，意味每次議息會議都會加息，加息周期料延續至2023年第三季，至2024年底共加息十次。相對2015至2019年的加息周期，高盛認為，今次聯儲局加息步伐更快，意味本港銀行同業拆息（HIBOR）潛在上行軌跡與2004至2007年的加息周期更相似。

高盛料美國聯儲局今年會加息7次

高盛指，聯儲局加快步伐更急促，加上銀行體系外滙流動性顯著較2015年加息周期前為少，意味HIBOR較美國加息的滯後時間，將會由過去的三個度縮至兩季，這將會推升2022至2024年每年HIBOR預測分別上調20、95及76點子。高盛預期，一個月HIBOR會由今年次季的12點子，升至年底的87點子，明年末季升至237點子，2024年末季再升至262點子。

高盛稱，HIBOR快速攀升，不等於與息口敏感的本港銀行盈利更高。該行解釋，快速加息，將會令淨息差啤打值下降，因加息更快會令更多活期及儲蓄存款（CASA）轉為定期存款，因活期及儲蓄存款的息率會隨HIBOR變化，故此這會調升存款啤打值，並降低銀行的淨息差啤打值。

低存款啤打值是推動銀行於2015至2019年加息周期中，淨息差改善的主要因素，而且加息過快，會對銀行資產負債表增長及非利息收入有拖累效應，並增加銀行的信貸成本負擔。

高盛指，過去兩次加息周期中，中銀香港 （02388） 及恒生銀行 （00011） 的淨息差啤打值相似，兩者約0.16倍，兩者同樣受惠於加息。兩者之中，高盛相對於偏好中銀香港，評級「買入」，目標價38.5元；恒生評級為「中性」，目標價178元。

不過，高盛稱，雖然HIBOR向上會推高中銀及恒生的每股盈利，但該行同時降低資產負債表增長、非利息收入升幅及信貸成本增加，因此維持2022至2024年每股盈利預測不變。

*港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響*

相關文章：【大行報告】中金：三大因素推動北水流入 建議配置高股息及本港銀行股

相關文章：【香港經濟】陳茂波：港銀體系流動資金充裕 美國加息不至令港元拆息向上