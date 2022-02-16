【職場熱話】畢業將至感前路迷惘 大學生欲移民澳洲或加拿大 累積工作經驗vs當地讀書費煞思量

每逢到了畢業季，不少畢業生也會尋找工作準備踏出社會，然而當中也有一些畢業生感到前路茫茫，不知道自己的興趣及出路，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己快將大學畢業，然而卻感到迷惘，於是她有計劃移民到澳洲或加拿大，但卻不知應否先在香港累積數年工作經驗再移民。

樓主指自己將於6月畢業，但她對於現時所讀的學科並不是太感興趣，雖然她也有做實習，但仍然對自己的前路感到迷惘，於是她有計劃移民，但卻不知道應先到當地讀書進修，然後再找一份工作由低做起好，還是在香港先工作數年累積經驗，到時再於當地見工面試好，她感到十分煩惱並向網民詢問意見。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「一定是越早過去由低做起越好。」，「你本身的工作有沒有地區性？若是像會計、IT，那些工種則可以先在香港工作數年累積經歷。」，也有人指，「若你在當地沒有學歷又沒有人脈，英文又不夠好，別人是很難會願意請你的。」。

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另有網民指，「 你要看看你工作行業在那邊的資歷認證，有些可能連海外學歷也不接受，要讀回當地的課程才能做原本的行業。」。

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責任編輯：關海儀