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【AAPL】蘋果三款新Mac有望下月發表？盛傳平價版Macbook Pro新登場

環球政經 15:45 2022/02/16

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傳聞蘋果（美：AAPL）將於3月8日舉行春季發布會，除了預計之中的第三代iPhone SE及iPad Air 5之外，近日外媒通過歐亞經濟委員會（EEC）資料庫發現，蘋果剛剛註冊了三款全新型號電腦，預計將會是春季發布會登場的新產品。如果再結合近日的爆料，其中一款更有機會是配備全新M2處理器的MacBook Pro。

【青姐話】疫情無限    唯有等V彈  

外媒近日通過歐亞經濟委員會（EEC）資料庫發現，蘋果登記了三款新型號Mac電腦，型號分別是A2615、A2686及A2681，其中後者的描述為「便攜式個人電腦」，根據過去經驗通常都是指MacBook筆記簿電腦。

基於蘋果即將於6月舉行WWDC全球開發者大會，預料Mac Pro、AR/VR頭戴裝置和iMac Pro將於該活動發表，並無空間讓MacBook在此活動登場。此外，下一個MacBook活動估計在10月才舉行，距今仍有8個月，蘋果亦無需要預先提前這麼多為該產品進行註冊。因此，根據爆料網站透露，新MacBook將會於春季發布會登場，並會是以入門級定位、配備全新的M2處理器的MacBook Pro，而非傳聞中採用重新設計的MacBook Air。

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有分析解釋，該款配備M2處理器的MacBook Air，將會於今年第三季才投入生產，加上該MacBook Air的機身採用了新設計，如果在春季發布會登場，將會搶去在同一活動登場的Mac Mini的焦點，因為預料這款Mac Mini亦將會採用全新機身設計。

此外，MacBook Pro去年發表了高階的M1 Pro/Max版本，蘋果將M2處理器率先配備於MacBook Pro產品線，而非相對入門的MacBook Air產品線上，亦屬合理之舉，因為這可減少消費者混淆之餘，亦有助避免消費者偏向選購配備新一代M2處理器的MacBook Air，從而忽略了配備第一代高階處理器M1 Pro/Max的MacBook Pro。

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責任編輯：嚴浩文

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