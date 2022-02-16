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【上車盤】沙田全輝中心兩房　首期43萬

股樓投資 16:03 2022/02/16

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第五波疫情嚴峻，各區都有圍封強檢，令人人心惶惶，亦重創二手樓市，但仍有不少買家積極尋覓筍盤，其中沙田全輝中心一個兩房單位以430萬元易手。

中原地產黎宗文說，沙田全輝中心A座中層09室，實用面積266平方呎，兩房間隔，議價後以430萬元易手，實用呎價約16,165元。據了解，原業主於2007年以85萬元購入單位，持貨15年，現帳面獲利約345萬元，物業期內升值約4倍。

由於上址成交價低於800萬元，理論上可受惠新按保計劃，承造九成按揭，即首期只需43萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供15,291元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約36,623元。

資料顯示，全輝中心位於沙田崗背街9-11號，於1985年入伙，共有2座，提供340個單位，實用面積由266平方呎起，至最大312平方呎，最大賣點是交通便利，鄰近港鐵沙田圍站。

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撰文 : 黃卓賢

全輝中心 上車盤 沙田 中原地產

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