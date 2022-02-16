【樓市熱話】承建商擅自入屋執漏 租客感不滿要求交出匙卡 業主拒絕惹糾紛遭求償

大家在決定把單位進行租出時一定要與租客有充分的溝通，以免發生糾紛導致得不償失。近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己把一個全新，還未執漏完的單位租給了一租客，然而當中卻發生了一件事，使租客與樓主發生糾紛，租客要求賠償，樓主因而感到苦惱並向網民詢問該怎樣做才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 租客租樓當然要求要有匙卡，而且未經租客同意便進屋，人家是有權報警的。」，「你收了人租但未能履行租約，理虧的人是你。」，也有人指，「 承建商雖然有錯，但你是業主，需要賠償的人是你。」。

另有網民指，「 我若是你便會把匙卡交給租客，若到時租客真的不還卡，最多也只不過是換鎖。」。

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責任編輯：關海儀