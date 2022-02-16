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【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍　打擊社交平台網絡騷擾

科技 15:40 2022/02/16

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Twitter昨（15日）宣布，將擴展其安全模式功能的測試範圍。（官方網站截圖）

社交平台成為人們日常生活的必需品，網絡欺凌和騷擾也隨之增加。因此，各大社交平台近年也積極加強規管，藉此向用戶提供更安全的社交平台。Twitter昨（15日）宣布，將擴展其安全模式功能的測試範圍，使更多用家能在Twitter安全模式下，體驗Twitter自動阻止向用戶發送有害或辱罵文章的帳戶的功能。

【Snapchat新功能】Snapchat 新策略　與創作人分享廣告收益

據外媒《The Verge》報道，Twitter發言人Tatiana Britt表示，早前已有約750名用戶參與安全模式測試，現時將會將功能測試計畫，擴展至美國、英國、加拿大、澳大利亞、愛爾蘭和新西蘭等地的部分用戶參與。隨著服務擴大範圍，Twitter也加入了主動安全模式提示，予上述地區的用戶選擇，是否開啟此功能。 
 
Twitter表示，自去年9月首次推出安全模式測試版以來，了解到部分用戶需要平台的協助，以識別不受歡迎的網絡交流。現有的安全模式技術，將可自動識別潛在有害或不請自來的回覆，以減輕用戶面對網絡騷擾的負擔。

惟目前尚不清楚Twitter將於何時全面推出此功能，但相信安全模式，有助於減少社交平台的潛在騷擾。

【Instagram】IG推出新功能　點讚Story不會同時發送DM

【Meta】德州起訴Facebook　人臉識別技術侵犯私隱

責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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