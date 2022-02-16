【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請

▲ （資料圖片）

港企在疫下營商要維持充足現金流，政府推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，助他們疫市營商。財經事務及庫務局局長許正宇在立法會回答有關提問，指出計劃在2021年接受申請起，由14家參與計劃的銀行負責審批貸款。

被問及申請審批時間，許正宇指出，每宗申請的審批時間視乎個別情況而定，最短為一至兩天，個別申請最長需時一個多月，平均需時約25個工作天審批申請。

他解釋，由於銀行需等待申請人提交所需文件或補交資料。如申請人於作出申請時，能提交所需文件和資料，銀行平均需時約兩個工作天處理申請，而按證保險公司一般可在收到銀行提交申請後，三個工作天內批出貸款。

【ESG】3類中小企實踐ESG 環境顧問公司客人按年增雙位數

銀行接逾7.3萬宗申請 涉款總額約25.3億港元

據參與銀行向按證保險公司提供的資料，截至2022年1月27日，銀行共接獲超過73,000宗申請，當中，佔整體申請一半、有約36,400宗，已經由銀行向按證保險公司提交並獲批出，涉及貸款總額約25.3億港元，平均每宗貸款金額約6.9萬港元。獲批貸款的人士來自不同行業，包括運輸物流、零售、建築、飲食、旅遊及酒店等。

【元宇宙】迪士尼新高管上任 擬進軍元宇宙市場

銀行沒批出及拒絕申請佔約一半

至於銀行仍沒批出的申請中，約41%無法處理。當中，涉及重複申請、被申請人撤回、缺少證明申請人資格的所需文件或與申請人失聯。

銀行拒絕的申請則佔整體申請約6%，主因申請人不符合計劃的申請資格，例如無法提供過往的就業記錄，以及無法證明已失去經常收入。

此外，截至2022年1月27日，銀行正處理的申請約為3,000宗，大部分申請有待申請人向銀行提供所需的文件和資料，以核實申請人是否合乎申請資格。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【疫市營商】莎莎拓展OMO業務 盼吸電商人才

責任編輯：馬意文