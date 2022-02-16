接受臍帶血移植治癒愛滋 成全球女性首例

愛滋病（HIV）已困擾人類多年，科學家多年研究治癒方法或終見曙光。美國研究人員周二（15日）表示，1名中年女性愛滋病患者利用涉及臍帶血的新療法3年多後，已14個月無需接受愛滋病治療。國際愛滋病協會發表聲明表示， 案例是第3宗愛滋病痊癒個案，同時亦為女性首宗。

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位於紐約的Presbyterian Weill Cornell醫療中心研究人員周二表示，1名來自紐約的中年混血女性利用臍帶血新型移植方法治療白血病，並成功已治癒愛滋病。

女子在2013年6月確診愛滋病，並在2017年3月患上白血病，同年8月移植臍帶血細胞阻止愛滋病病毒關於進入細胞的突變，由於臍帶血細胞移植需時約6周，她期間曾接受部分近親的血液提高身體免疫力。她在接受移植手術37個月後停止愛滋病治療，14個月後未有任何復發跡象，血液檢測中亦未發現病毒抗體。

有別於以往利用和患者匹配骨髓的典型做法，該捐贈者為1名和她部分匹配人士。醫療中心移植服務主任Koen Van Besien表示，目前尚未清楚臍帶血幹細胞運作似乎運作良好的原因，其中一種可能是他它們更有適應新環境的能力。

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國際愛滋病協會（International AIDS Societ）主席Sharon Lewin發表聲明確認，個案為第3宗被治癒個案，同時亦是首宗女性個案。《路透社》報道指，個案成功原因在於抗愛滋病毒（HIV-resistant）細胞的移植。

愛滋病治療方法進程一向被認為男女有別，加州大學（University of California）愛滋病專家Steven Deeks表示，新個案的種族及性別背景，標誌著愛滋病治療方法的進程。個案或能為未來研究提供靈感，對社區影響亦十分重要。

據悉之前兩宗至於個案患者皆為男性，同為接受骨髓移植，2人移植後都出現嚴重副作用情況。其中1人接受手術後性命幾乎不保，但其後12年中都未有感染病毒，2020年時因癌症離世。另一患者則在移植後1年體重暴跌及聽力受損，其後亦多次感染。

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責任編輯：李俊儀