  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吉利午後升幅擴大  突破十天綫

股市 14:29 2022/02/16

分享：

吉利汽車 （00175） 股價午後升幅擴大，現升近3%，高見17.26元，升穿17關突破十天綫。其他汽車股亦普遍造好，長城汽車 （02333） 升超過半成；理想汽車 （02015） 、比亞迪 （01211） 、小鵬 （09868） 、北汽 （01958） 亦錄得介乎1%至3%升幅。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署*

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？
今日
中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？
山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸
今日
山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸
滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？
今日
滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？
永利 （01128） 績後短炒點睇？
今日
永利 （01128） 績後短炒點睇？
香港電訊6823現價可收集？ Jason：不建議高追
今日
香港電訊6823現價可收集？ Jason：不建議高追
長城汽車（02333） 汽車股 吉利汽車（00175） 汽車

上一篇文章

山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸

下一篇文章

油價回吐 中海油883短炒要借升鬆綁？（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘　連續兩家「四大」撐派電子消費券
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘　連續兩家「四大」撐派電子消費券
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款