吉利午後升幅擴大 突破十天綫 股市 14:29 2022/02/16 分享： 吉利汽車 （00175） 股價午後升幅擴大，現升近3%，高見17.26元，升穿17關突破十天綫。其他汽車股亦普遍造好，長城汽車 （02333） 升超過半成；理想汽車 （02015） 、比亞迪 （01211） 、小鵬 （09868） 、北汽 （01958） 亦錄得介乎1%至3%升幅。 *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？ 今日 中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？ 山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸 今日 山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸 滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？ 今日 滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？ 永利 （01128） 績後短炒點睇？ 今日 永利 （01128） 績後短炒點睇？ 香港電訊6823現價可收集？ Jason：不建議高追 今日 香港電訊6823現價可收集？ Jason：不建議高追 長城汽車（02333） 汽車股 吉利汽車（00175） 汽車