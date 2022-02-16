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【大行報告】高盛指乳業股利潤率上行可見度佳 上調蒙牛乳業目標價

股樓投資 14:22 2022/02/16

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高盛發表研究報告指，自疫情爆發以來，內地乳業板塊屬消費品領域中較具韌性的行業，相信今年仍會處於較佳的經營環境。港股中，該行予蒙牛乳業（02319）「買入」評級，目標價由55元升至57.9元，並上調今明兩年盈測分別20%及18%。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

報告提到，按行業供需關係分析，進口奶價正在上升，中國原奶價格升至歷史高位，而過去兩年供應增長持續高於需求量，料今明兩年內地奶價上行空間有限。該行指，行業其中一個焦點是伊利股份（滬﹕600887）及蒙牛對利潤率擴張的取態，兩間企業均清楚表示未來利潤率目標，預計利潤率上行可見度將更佳，特別是未來兩年奶成本環境將穩定。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁

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此外，該行留意到伊利及蒙牛在産品類擴張有廣闊空間，如芝士及植物奶，相信在人均滲透率低、消費者對營養的關注增加，及高投資下，未來3年或達雙位數需求增長，將為奶業板塊銷售帶來雙位數銷售增長。

同場加映﹕【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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記者：郭秀慧

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港股 買入 目標價 蒙牛乳業（02319） 大行報告

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