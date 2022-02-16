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山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸

股市 14:29 2022/02/16

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山東黃金 （01787） 午市收報跌逾2%。此金礦股自1月發盈警，預計截至去年12月31日年度轉盈為虧後，今年股價並未跟隨金價上升大幅造好。盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析指，一旦俄烏緊張局勢退卻，慎防山東黃金股價繼續跑輸，詳情即點擊收看／收聽→【精華速睇】

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**【按此速睇－附time code】

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09：43 - 港股上日市況速覽+北水盤路
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20：37 - ET一周開倉：中國鋁業 （02600） 、渣打銀行 （02888） 、Affirm（AFRM.US）
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29：21 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 15.3元有貨   可上望多少？
31：15 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 59.3元持有應怎處理？
32：51 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 想長揸收息   睇咩價位買入？上望多少？
34：25 - 港股開市初段市況速報
36：51 - A股開市初段速報
37：17 - 觀眾問股：內房股似乎回暖   碧桂園 （02007） 、世荗 （00813） 值得買嗎？
40：55 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.48元買入仍有上望空間？
42：09 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 突破50元   46.63元持貨可加注嗎？
43：41 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 前景、走勢點睇？
44：41 - 觀眾問股：中國南方航空 （01055） 前景點睇？未有貨可買入？
46：57 - 觀眾問股：黃金ETF買入策略？  談SPDR金ETF （02840）
49：31 - 觀眾問股：中移動 （00941） 點睇？ 短炒何時出手？持貨睇咩價位？
51：07 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） vs 中銀香港 （02388） 點揀？恒生銀行 （00011） 更睇好？
53：07 - 港股開市初段市況速報
53：32 - 消息股速報：舜宇光學 （02382） 、丘鈦科技 （01478） 、中海石油化學 （03983） 、中國宏橋 （01378）
54：41 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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