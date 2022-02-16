▲ 【虛擬資產】香港2021年虛擬資產相關罪案涉資8.2億元、按年增6倍 港府次季提交虛擬資試發牌草案

比特幣（Bitcoin）等加密貨幣以至NFT（非同質化代幣）近年投資大熱，財庫局局長許正宇回應立法會議員書面查詢時指，根據警方數字，2019年至21年間，與虛擬資產相關的罪案總數分別為360宗、494宗及1,397宗，當中涉及金額約3,300萬元、1.144億元及8.241億元。換言之，去年香港與虛擬資產相關的罪案涉資額按年增逾6倍。

許正宇補充，在2021年的數字中，約4成個案只涉及犯案人以「虛擬資產」作招徠，而沒有涉及實際虛擬資產交易。他續指，警方在過去3年並無接獲有關NFT的個案，而證監會及金管局均無備存NFT的交易數字。

他重申，2020年底已公開諮詢虛擬資產服務提供者規管制度，預計本年第二季向立法會提交修訂條例草案，將發牌規管虛擬資產服務提供者。

許正宇解釋，發牌制度所指的「虛擬資產」，即該資產需要是公眾接受作付款、清償債項或投資的交易媒介，並且可透過電子方式轉移、儲存或買賣等。任何「虛擬資產」只要符合有關定義，而又不屬於條例特別豁免的類別，例如中央銀行發行的數碼貨幣、飛行里數、信用卡獎賞等不可轉移、交易或互換的封閉式、有限用途產品，便會涵蓋於「虛擬資產」的定義範圍。

特別就NFT而言，許正宇稱，部分NFT可能只用作收藏，但部分可能與其他資產掛勾，NFT是否涵蓋於擬議的「虛擬資產」服務提供者發牌制度，需視乎其具體條款及特質。

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