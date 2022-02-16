【虛擬經濟】英國稅務機關首次扣押NFT　打擊虛擬經濟犯罪活動

▲ 英國稅務海關總署（Her Majesty’s Revenue and Customs，HMRC）周一（14日）表示，日前逮捕了三名涉嫌逃稅者，並扣押三個NFT，以打擊涉嫌隱藏資金的犯罪活動。（法新社資料圖片）

NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）成大勢所趨，吸引不少用戶加入NFT市場圖利。各國的執法機構也日漸加強對NFT市場的規管，阻止不法商人從事虛擬經濟犯罪活動。英國稅務海關總署（Her Majesty’s Revenue and Customs，HMRC）周一（14日）表示，日前逮捕了三名涉嫌逃稅者，並扣押三個NFT，以打擊涉嫌隱藏資金的犯罪活動。

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據外媒《CNN》報道，HMRC在調查經濟犯罪活動中，逮捕了三名涉嫌逃稅者，嫌疑人涉嫌使用複雜手法隱藏個人資料，包括假身分、假地址、假帳單、預付卡手機、VPN等等，藉此偽裝自己在從事合法的商業活動。

HMRC透露，3名嫌犯因試圖詐欺140萬英鎊（約1,479萬港元）被捕，機構也已申請到法院命令，扣押了價值5,000英鎊（約5.8萬港元）的加密資產以及三件尚未估值的NFT藝術品。

HMRC經濟犯罪部副主任Nick Sharp認為，是次扣押NFT可給「自以為可透過加密資產向HMRC隱藏資金的人」一個警告，他亦表示稅務機構會不斷適應新技術，以確保能跟上犯罪分子和逃稅者隱藏資產的方式。

事實上，各國正加緊打擊以NFT為掩護的非法經濟活動。近日亦流傳美國國稅局（Internal Revenue Service）正調整一宗涉及價值160億美元（約1,248億港元）的NFT交易活動。

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責任編輯：文睿

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