【ET講股通】孫運喜：更大的風險 (歡迎觀眾留言問股)

烏克蘭局勢見緩和，今早港股跟隨外圍反彈。恒生指數開市升262點，報24,618點，及後升幅擴大最高見24729點，中午收24,665點，升309點，下午保持升勢；科技指數則升103點，報5,593點。大型科網股領漲，嗶哩嗶哩（09626）飆逾8%、快手（01024）亦有近半成進帳、百度（09888）及阿里巴巴（09988）齊約升3%。後市暗藏甚麼風險？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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