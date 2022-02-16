【ET講股通】孫運喜：更大的風險 （附 Time Code）

烏克蘭局勢見緩和，今早港股跟隨外圍反彈。恒生指數開市升262點，報24,618點，及後升幅擴大最高見24729點，中午收24,665點，升309點，下午保持升勢；科技指數則升103點，報5,593點。大型科網股領漲，嗶哩嗶哩 （09626） 飆逾8%、快手 （01024） 亦有近半成進帳、百度 （09888） 及阿里巴巴 （09988） 齊約升3%。後市暗藏甚麼風險？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：36 - 港股今日市況速覽

01：52 - 中銀香港 （02388） 升逾半成、阿里巴巴 （09988） 升3%領市

03：10 - 烏克蘭危機分析：美方指俄羅斯今天入侵烏克蘭 消息純屬白宮炒作？

03：48 - 俄聲稱以外交途徑解決紛爭 俄軍已部分撤軍

05：07 - 北約及烏國未信俄已撤軍 市場密切留意事態發展

06：15 - 拜登民望續跌 市場人士或已消化俄烏戰局影響

08：25 - 聯儲局今年加息次數高達7次？

09：26 - 聯儲局前副主席杜德利（William Dudley）：加息3至4厘方能控制通脹

10：30 - 美國聯儲局議息會議紀錄前瞻 留意縮表做法

14：58 - 觀眾問股：加息對本地地產股不利？ 新鴻基地產 （00016） 走勢點睇？

16：50 - 新鴻基地產 （00016） 支持位於91元 阻力位101.7元

19：02 - 觀眾問股：長和 （00001） 走勢點睇？ 上望甚麼價位？

22：04 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 3.4元有貨可補倉？

24：30 - 觀眾問股：東亞銀行 （00023） 14元有貨 業績及股價前景如何？

28：00 - 觀眾問股：四環醫藥 （00460） 1.8元追入要走嗎？

30：50 - 觀眾問股：酒店轉檢測中心對發展商估值有冇影響？ 新鴻基地產 （00016） 103元有貨點算？

32：53 - 股市不受疫情影響 預計新冠病毒將變成地區流行病

33：57 - 觀眾問股：Moderna來港上市 對復星醫藥 （02196） 有何影響？

35：22 - 潛力股跟進：國藥 （01099）

36：20 - 港股收市市況速報 恒指上升動力不足未轉勢

37：29 - 留意今晚美國聯儲局公布議息會議紀錄

38：13 - 潛力股推介：重慶銀行 （01963）

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