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【5G網絡】混合工作模式興起　思科調查：65%港人願將家居或辦公室網絡升級

科技 14:16 2022/02/16

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隨著5G及Wi-Fi 6E的全新網絡制式也在全球逐步擴展，Wi-Fi 6E的市場規模預計會由2021年的3.3萬億美元（約25萬億港元），增加至2025年的4.9萬億美元（約38萬億港元）。（法新社）

新冠疫情大流行改寫了傳統的辦公室工作模式，企業紛紛加快數碼轉型，迎合混合工作模式的迫切需要。思科《科技的未來》研究（Future of Technology Research）早前訪問了逾3.9萬名資訊總監、IT決策者及企業員工，以了解他們對網絡質量在生活及工作中的重要性。

【5G 網絡】思科私有 5G 解決方案    企業用戶按量收費

調查顯示，93%香港受訪者同意能夠無障礙存取所使用的應用程式是非常重要；而90%香港受訪者表示，他們謀生的主要方式取決於可靠的互聯網連接。

5成受訪者為更快速度　計畫投資私人5G　

該調查也提到，65%香港受訪者表示，當可以使用Wi-Fi 6E基礎架構，他們會在其家居或辦公室升級至 Wi-Fi 6E。至於計劃投資私人5G的香港受訪者中，有53%是為了更快的速度、44%為了更高的可靠性，以及42%為了支援更高質的影像串流。

【網絡安全】企業數碼化　需全天候防備黑客攻擊

隨著5G及Wi-Fi 6E的全新網絡制式也在全球逐步擴展，Wi-Fi 6E的市場規模預計會由2021年的3.3萬億美元（約25萬億港元），增加至2025年的4.9萬億美元（約38萬億港元）。

思科推新Wi-Fi 6E存取點

隨著愈來愈人需要靈活工作，企業都必須迅速擴展數碼營運，實現隨時隨地工作所需的連接。例如視像會議是混合工作模式最常用到的工具，如果員工之間能夠進行實時、流暢及高畫質的互動，這都有助提升工作質量。

思科執行副總裁兼企業網絡及雲端業務總經理Todd Nightingale表示：「沒有網絡，混合工作便無法實現，而高效的網絡性能則可提升員工的工作能力。」因此企業要進行有效的混合工作模式，將需要更高效的無線連接、更高的網絡強度及彈性，以及可靠的零信任安全防護，確保每次使用都能不受干擾。

該企近日也推出高端Wi-Fi 6E存取點，配合Wi-Fi 6E技術支援千兆速度性能，並提供私人5G管理服務，以及採用思科Silicon One的Catalyst 9000X 系列交換器，為在家、辦公室或任何地方工作的人們實現混合工作。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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