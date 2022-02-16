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北韓已故領袖金正日冥壽 罕有無軍事慶祝活動

環球社會熱點 14:48 2022/02/16

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北韓朝中社報道指，已故前領導人金正日16日誕辰80週年，北韓周二（15日）在「革命聖地」三池淵市的金正日銅像前舉行中央報告大會，最高領袖金正恩在銅像前獻花紀念父親，但未有發射導彈或閱兵慶祝。

北韓史詩級紀錄片歌頌政績 金正恩騎白馬英姿引關注 【下一頁】

北韓周二在坐落白頭山附近、金正日故鄉的三池淵市舉行中央報告大會，慶祝金正日誕辰80週年。金正恩與黨政幹部一同向銅像致敬，金正恩期間有獻花紀念父親，但沒有發言。朝中社指，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正亦有出席活動。

黨中央委員會書記李日煥發表講話，指未來百年甚至兩百年內，北韓誓要維護金日成和金正日主義自力更生的目標，朝中社亦表示會議反映與會者的堅定意志和熱情，建設一個自力更生、繁榮昌盛的人民天堂。

三池淵市當日有煙花慶祝表演，以及在文化會館舉行藝術隊聯合演出，但沒有像以往發射導彈或閱兵慶祝。事實上，北韓少有在平壤以外地區舉行慶祝活動。

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特朗普被揭私自帶走金正恩「情信」美政府追數尋回 【下一頁】

據悉由於北韓因發展核武及導彈被國際制裁後，決定自給自足，金正恩打算在三池淵市興建新公寓、酒店、滑雪勝地，以及商業、文化和醫療等設施，將這座城市發展為龐大經濟中心，亦是北韓自力更生經濟的一項重要發展計劃。金正恩亦多次親訪視察項目，稱其為「社會主義烏托邦」和「現代文明的縮影」。

金正日原本出生在俄羅斯哈巴羅夫斯克，但北韓官方稱其出生在三池淵郡的密營，而金正日誕辰被定為「光明星節」，是當地最重要的節日之一。

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責任編輯：郭麗明

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