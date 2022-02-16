【Omicron變種】南非研究：完成接種者感染 擁更佳免疫力

新冠肺炎Omicron變種病毒傳染力強勁，全球確診數急速增加。南非最近有研究發現，若完成兩劑疫苗接種人士感染Omicron變種，將擁有對抗包括Omicron在內的新冠變種病毒免疫力。反之，未打疫苗者如感染，只有對抗Omicron的免疫力更強。

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南非多位頂尖科學家組成的研究小組於周一（14日），在國際科研平台medRxiv公布一份，未經同行評審的研究預印本。研究找來20名未打疫苗及7位完成接種者，全數曾感染Omicron變種，探索兩者之間，由Omicron引起的體液免疫反應與其他需要關注變種（Variants of Concer）的交叉反應。

結果發現，未打疫苗者的自身體液免疫反應及結合抗體（binding antibodies）在面對Omicron及其他需要關注變種病毒時相約。但Omicron誘發的中和反應與其他需要關注變種交叉反應時效果強差人意，減少20至43倍。

反觀完成接種後的Omicron變種突破感染者，與其他需要關注變種病毒的交叉中和反應更優秀，比例高於1比2,900。

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研究認為，數據反映未接種疫苗人士感染Omicron後，仍難對抗其他現有或未來可能出現的變種病毒，再次感染的風險更高。研究亦指出，雖然以Omicron為本的免疫原有助對抗現時疫情，但其保護作用不比現行疫苗更出色。

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責任編輯：吳漢培