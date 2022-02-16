【新股IPO】滿幫集團傳來港雙重上市 最快月內遞交上市申請

引述外電報道，有「中國貨車界Uber」之稱的滿幫集團正計劃來港作雙重上市，最快本月內遞交上市申請，預計集資約10億美元。消息指，滿幫集團已委聘摩根士丹利、高盛、瑞銀及華泰國際負責在港首次公開發售事宜。

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滿幫集團於去年6月在美上市，集資近16億美元。去年底曾有消息指，滿幫有計劃最快今年初來港上市，惟隨後公司捲入中國網絡安全審查風波。

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記者：張以正