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【新股IPO】滿幫集團傳來港雙重上市 最快月內遞交上市申請

股樓投資 16:07 2022/02/16

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引述外電報道，有「中國貨車界Uber」之稱的滿幫集團正計劃來港作雙重上市，最快本月內遞交上市申請，預計集資約10億美元。消息指，滿幫集團已委聘摩根士丹利、高盛、瑞銀及華泰國際負責在港首次公開發售事宜。

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同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

滿幫集團於去年6月在美上市，集資近16億美元。去年底曾有消息指，滿幫有計劃最快今年初來港上市，惟隨後公司捲入中國網絡安全審查風波。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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