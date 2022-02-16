【新冠疫苗】英研究指已打針者 長新冠後遺症風險較低

不少新冠患者康復後出現俗稱「長新冠」（Long Covid）的後遺症。英國政府審查多項新冠肺炎研究，指出已接種新冠疫苗的民眾，出現「長新冠」後遺症的風險較低。

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英國衛生安全局（UKHSA）審查多項研究，發現英國約有2%的人口報告出現「長新冠」後遺症。部分最常見症狀或會在患者初次染疫後持續超過四周，這些症狀包括包括疲勞、呼吸急促、肌肉或關節疼痛。

8項研究同時關注感染前接種新冠疫苗的效果，大多數研究都表明與未接種疫苗人士相比，接種1劑或2劑疫苗者染疫後出現「長新冠」後遺症的可能性較低。

有4項研究比較了接種疫苗與未接種疫苗的「長新冠」症狀表現，發現感染後接種疫苗的人報告的「長新冠」症狀持續時間，也較未接種疫苗者更短。

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UKHSA免疫接種部門負責人拉姆齊（Mary Ramsay）表示，這些研究表明完成接種新冠疫苗的潛在好處，指打針有助減低出現重症和長期後遺症的風險。

英國國民保健服務（NHS）專家波伊斯（Stephen Powis）也表示，英國有超過1萬人感染新冠肺炎而要住院，指研究證明疫苗是對抗病毒的最佳保護措施。

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責任編輯：鄭錦玲