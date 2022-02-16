  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】英研究指已打針者 長新冠後遺症風險較低

環球社會熱點 13:44 2022/02/16

分享：

不少新冠患者康復後出現俗稱「長新冠」（Long Covid）的後遺症。英國政府審查多項新冠肺炎研究，指出已接種新冠疫苗的民眾，出現「長新冠」後遺症的風險較低。

【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降 【下一頁】

英國衛生安全局（UKHSA）審查多項研究，發現英國約有2%的人口報告出現「長新冠」後遺症。部分最常見症狀或會在患者初次染疫後持續超過四周，這些症狀包括包括疲勞、呼吸急促、肌肉或關節疼痛。

8項研究同時關注感染前接種新冠疫苗的效果，大多數研究都表明與未接種疫苗人士相比，接種1劑或2劑疫苗者染疫後出現「長新冠」後遺症的可能性較低。

有4項研究比較了接種疫苗與未接種疫苗的「長新冠」症狀表現，發現感染後接種疫苗的人報告的「長新冠」症狀持續時間，也較未接種疫苗者更短。

王乙康：Omicron死亡率低 新加坡或放寬防疫 【下一頁】

UKHSA免疫接種部門負責人拉姆齊（Mary Ramsay）表示，這些研究表明完成接種新冠疫苗的潛在好處，指打針有助減低出現重症和長期後遺症的風險。

英國國民保健服務（NHS）專家波伊斯（Stephen Powis）也表示，英國有超過1萬人感染新冠肺炎而要住院，指研究證明疫苗是對抗病毒的最佳保護措施。

*美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
今日
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
加拿大放寬出入境限制 接受快速檢測結果
今日
加拿大放寬出入境限制 接受快速檢測結果
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
今日
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
2022/02/15
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【新冠疫苗】祖高域唔打針 寧願放棄網球大滿貫
2022/02/15
【新冠疫苗】祖高域唔打針 寧願放棄網球大滿貫

你可能感興趣

【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
今日 13:05
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
加拿大放寬出入境限制 接受快速檢測結果
今日 10:46
加拿大放寬出入境限制 接受快速檢測結果
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
今日 08:05
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
疫情 傳染病 後遺症 疫苗 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

北韓已故領袖金正日冥壽 罕有無軍事慶祝活動

下一篇文章

【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間15:00）
杜魯多宣布引用緊急法權力 平息加拿大各地示威
杜魯多宣布引用緊急法權力 平息加拿大各地示威
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款