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【盈喜｜電動車】英恒科技發盈喜午後即彈高8%　料去年盈利升逾七成

股市 13:40 2022/02/16

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【盈喜|電動車】英恒科技發盈喜午後即彈高8%　料去年盈利升逾七成

汽車解決方案公司英恒科技 （01760） 發盈喜，預料去年純利大幅增加不少於70%以上，整體收入預計增加50%以上。公司表示，去年增長強勁，主要是新能源汽車電子解決方案收入繼續強勁增長按年大幅增加所致。

英恒科技午後即彈高8%，報4.64元。

公司2020年盈利為9480萬元人民幣，按公司盈喜計算，意味去年約為1.6億元人民幣，去年下半年盈利即為9772萬元，按年增長達96%。

英恒科技控股是中國一家汽車電子解決方案提供商，並提供新能源、車身控制、安全及動力傳動系統的關鍵汽車電子部件解決方案。其服務客戶包括比亞迪 （01211） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 等等。

公司去年底獲得汽車行業軟件流程改進及能力測定最新版本標準ASPICE V3.1的Level 3等級認證。該等級為目前國內汽車行業在ASPICE認證上取得的最高評級，也是目前國際和國內主流OEM廠商與Tier 1系統商等汽車供應鏈的最高准入標準。

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編輯：姚卓然

汽車 軟件 英恒科技（01760） 電動車 盈喜 中國
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