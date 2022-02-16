【ESG講呢啲】MPF投資要講ESG 積金局話你知點解

打工仔對MPF應該不會陌生，ESG投資可以減低長遠投資風險，你又知不知道？今集《ESG講呢啲》由積金局署理行政總監鄭恩賜講解ESG投資的貼士，他指：「強積金是30至40年的儲蓄投資，對於潛在的長遠風險特別關注，ESG正正就是這回事。」強積金的ESG投資金額由2011年至2021年增至88倍，鄭恩賜相信隨著市民大眾愈來愈認識ESG，將會一直上升。

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逢星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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ESG減低長遠投資風險

「強積金儲蓄投資也是長遠投資，不是每一天買股票、買基金，而是30至40年的儲蓄投資，所以對於潛在的長遠風險，我們特別關注，ESG正正就是這回事。」他續指，「一些潛在風險現在看來好像即時不會有甚麼影響，但長遠而言是會有的。」

他舉例說，面對氣候變化，每個國家，包括我們國家和特區都有一些指標，有了指標自然會有政策推出，這些政策會影響我們的經濟、金融等。要符合2060年或2050年達到碳中和的政策目標，可能對於一些行業都會有影響，例如現時正採用汽油操作的公共交通工具或汽車，石油公司或用碳製造產品的公司等，都會受到這些目標的影響。「這些公司可能現在賺到很多錢，但將來要達到這些目標而受影響，這些對於強積金這些長綫投資工具而言，是會有影響的」

ESG投資金額10年飆升88倍

根據積金局統計，涉及ESG的強積金投資金額於2011年時只有1.7億，至2021年已上升至152億，10年間增幅達到88倍，鄭恩賜相信，相關投資金額隨著市民大眾愈來愈認識ESG，將會一直上升。

▲ 根據積金局統計，強積金ESG投資金額至2021年大增88倍至152億。

ESG投資選項增速亦明顯加快，以ESG為主題的緊貼指數集體投資計劃基金（ITCIS），由2020年底至今年年初，1年多之間新增足足16隻，當中包括有本地ESG指數基金，亦有A股、美國、歐洲、日本市場、新興市場、潔淨能源基金等多個選項。

▲ 由2020年底至今年年初，新增達16隻以ESG為主題的ITCIS。（圖片來源：積金局）

推出新框架指引監管MPF受託人

為了提高業界意識，同時保障打工仔的權益，積金局於去年年底推出了「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程」的原則，為受託人與ESG相關的管治、投資策略、風險管理及披露四大範疇提供指引。

「大家如關注ESG，建議一定要密切留意受託人就著相關基金的披露。」鄭恩賜指，「我們在原則下要求受託人向他們的計劃成員披露，他們如何就著可持續投資應用於強積金基金投資及風險管理的過程裡，這是我們要求他們做的。」

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