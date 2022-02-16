市民網購避疫　廁紙麵食罐頭搶手

▲ 多個地區出現強制檢測，市民消費態度轉趨謹慎，多改用網上購物減少外出，有網上超市近期定單出現倍增。（資料圖片）

受Omicron變種病毒繼續擴散影響，加上多個地區出現強制檢測，市民消費態度轉趨謹慎，多改用網上購物減少外出，有網上超市近期定單出現倍增。

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疫情以來令市民改變消費習慣，受訪者皆對突發圍封檢測表示擔憂，張太表示擔心居處或會強制檢測，已盡量減少外出，亦有使用網購服務，主要以凍肉為主，花費約$1,000左右，平均2至3周一次。陳小姐稱在疫情期間有多用網購服務，以日常用品為主，平均約$500。

劉小姐擔心強制檢測影響外出，近月有增加網購使用次數，以家庭用品為主要及少量食物，平均花費數百元。林小姐有因疫情多用網購服務，最常購買食物、紙巾等，每次花費數百元剛好滿足免運費要求，惟擔心需要檢測已減少外出。

網購每日逾4萬定單

市民因擔心疫情留家，上網消閑順便購物變成習慣。寵物用品網店Espetsso項目經理Billy Chan表示，疫情令原定寵物節取消需要轉陣推出網購優惠，仍有看到定單明顯增加，平均花費約$800，以狗乾糧、貓罐頭為主。林記水果負責人林先生稱網購定單變化不大以熟客佔多，但定單購買分量增加，從以往2至3日食用量增至一星期左右，消費金額上升近一倍，會傾向選擇保存期長的水果及幫家人同購。

他亦留意到百貨類的網購平台銷售變化較大，因客人可一併購買不同貨品。事實上，HKTVmall表示1月交易額比去年同期升23.9%，平均每日定單數量47,400張，比去年同期增32.8%，平均每單消費約$476，近日市民多購急凍食品、新鮮蔬菜，以及新冠病毒快速測試套裝。

商戶物流增防疫 無接觸交收

記者於上周末晚上8時左右，瀏覽百佳超級市場網店曾出現輪侯情況，相信是市民準備物資增加網站負荷。百佳超級市場回覆網店定單對比上星期有倍增，尤其紙巾廁紙類、麵食以及罐頭升幅明顯，而平均消費金額則跟平日相若。HKTVmall稱其平台以星期二、四的瀏覽人次相對較多，預定3月起會調整優惠日作分流。

隨網購使用率增加，商戶物流有應對措施，寵物用品網店Espetsso稱倉務員工會先作簡單檢測才上班，送貨員會視客人地點的防疫安排作配合。HKTVmall為加強處理定單，已增聘前線員工、採用無接觸QR二維碼交收貨品，配合不同場所的防疫措施如大廈外地下交收等。百佳超級市場有加推防疫套裝，如有竹篙灣檢疫者可以優惠碼免運費送貨。

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記者 王浩賢