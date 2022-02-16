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【名牌加價】製造及運輸成本急升　LV跟隨Chanel腳步全球加價

商業 14:15 2022/02/16

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法國奢侈品牌LV（Louis Vuitton）也宣布，將於今日（16日）起提高全球產品的販售價格。（LV ig圖片）

由於製造和運輸成本急升，加上市場需求激增，繼Chanel價格大幅上漲後，法國奢侈品牌LV（Louis Vuitton）也宣布，將於今日（16日）起提高全球產品的販售價格。

【疫市營商】莎莎拓展OMO業務　盼吸電商人才

路透社報道，為維持品牌利潤，LV將成為今年奢侈品業界中首批大幅調高售價的大品牌之一。

外界預測增幅達15%至18%

LV發言人表示，價格上漲範圍包括全球門市的銀包、手袋、時尚配件以及香水。不過他並沒有透露調整後的售價，只說明調漲幅度會因應產品的不同而有差別。

奢侈品牌市場網站PurseBop預測，低端奢侈品的增幅可能落在4%左右，而高端奢侈品平均增幅將有15%至18%。

疫情間需求激增　趁機推向高檔市場

在整個疫情期間，各大奢侈品企業一直利用對高階時尚和配飾需求的激增，把自家的品牌推向更高檔市場。

以Chanel為例，去年就曾3次上調不同手袋的價格，最受歡迎的經典款手袋目前售價為8200美元（約6.4萬港元），現在的售價已比2019年疫情前高出3000美元（約2.3萬港元），升幅近60%。

【防疫抗疫基金】數碼港、科技園旗下租戶獲75%租金寬減　為期6個月

戲院結業難頂租金　商會：盼重開放影及小食部

責任編輯：李智美

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