  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】Moderna擬拓香港市場兼聘千名員工　爭取港府批准新冠疫苗

股市 13:18 2022/02/16

分享：

【新冠疫苗】Moderna擬拓香港市場兼聘千名員工　爭取港府批准新冠疫苗

美國藥廠莫德納（Moderna，美：MRNA）宣布，隨著公司繼續拓展新冠病毒疫苗以至信使核糖核酸（mRNA）疫苗及療法的製造和分銷規模，將擴大亞洲商業部局，分別在馬來西亞、台灣、新加坡和香港設立新的子公司，《南華早報》再引述首席執行官 Stéphane Bancel 指，莫德納有意在香港招聘約 1,000 名員工，並將香港作為通往內地的門戶。

消息：香港單日增逾4285宗確診【下一頁】

Bancel又透露，莫德納在與香港政府討論有關明年獲得批准並提供其mRNA疫苗，但當局尚未做出決定。Bancel提到，香港分部將協助在港澳提供mRNA疫苗與治療，並主導研發亞洲所需的新疫苗。

莫德納：亞洲是傳染病負擔最重的地區

莫德納稱，目前全球新冠疫情大流行，隨著在亞洲新增四家子公司，期待有新的機會利用mRNA 平台解決健康挑戰。莫德納提到亞洲是傳染病負擔最重的地區，而隨著人口老齡化，非傳染性疾病的負擔也在增加，公司在預防性疫苗、心血管疾病、腫瘤學和罕見疾病方面產品組合不斷增長。

莫德納目前在全球 12 個市場開展業務，莫德納此前在日本、韓國和澳大利亞設有子公司，去年莫德納與韓國政府宣布聯合探索韓國當地研究和製造機會，近期莫德納宣布與澳洲政府達成一項原則協議，將在維多利亞州建立最先進的 mRNA 疫苗生產設施。

本港逾200間銀行分行暫停營業【下一頁】

70多個市場已批使用莫德納新冠疫苗

監管機構已在70多個市場批准莫德納的新冠疫苗，包括加拿大、日本、歐盟、英國和以色列。去年莫德納全球付運新冠疫苗8.07 億劑，其中約 25% 的疫苗被運送到低收入和中等收入市場。

相關文章：

【新冠疫苗】莫德納正研發「新冠+流感+RSV」三合一疫苗、目標明年底前推出　Omicron疫苗將進入臨床階段

【新冠疫苗】莫德納上調全年疫苗銷售目標至1443億港元　今年可提供30億劑加強劑

【美國疫苗股】加強劑助免疫系統中和抗體升37倍　莫德納收市倒跌

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

記者：李哲毅

美股 Moderna（美：MRNA） 疫苗

上一篇文章

香港電訊6823現價可收集？ Jason：不建議高追

下一篇文章

【退休基金】富達推退休易基金、65歲可獲回贈　簡立恆：加息周期透過選股及配置降波動性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘　連續兩家「四大」撐派電子消費券
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘　連續兩家「四大」撐派電子消費券
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包　國泰稱將協助運送逾500萬測試套裝
【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包　國泰稱將協助運送逾500萬測試套裝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款