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【新冠疫苗】Moderna擬拓香港市場兼聘十幾名員工　爭取港府批准新冠疫苗

股市 13:18 2022/02/16

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【新冠疫苗】Moderna擬拓香港市場兼聘十幾名員工　爭取港府批准新冠疫苗

美國藥廠莫德納（Moderna，美：MRNA）宣布，隨著公司繼續拓展新冠病毒疫苗以至信使核糖核酸（mRNA）疫苗及療法的製造和分銷規模，將擴大亞洲商業部局，分別在馬來西亞、台灣、新加坡和香港設立新的子公司，《南華早報》再引述首席執行官 Stéphane Bancel 指，莫德納有意在香港招聘約 數十名員工，並將香港作為通往內地的門戶。

消息：香港單日增逾4285宗確診【下一頁】

Bancel又透露，莫德納在與香港政府討論有關明年獲得批准並提供其mRNA疫苗，但當局尚未做出決定。Bancel提到，香港分部將協助在港澳提供mRNA疫苗與治療，並主導研發亞洲所需的新疫苗。

莫德納：亞洲是傳染病負擔最重的地區

莫德納稱，目前全球新冠疫情大流行，隨著在亞洲新增四家子公司，期待有新的機會利用mRNA 平台解決健康挑戰。莫德納提到亞洲是傳染病負擔最重的地區，而隨著人口老齡化，非傳染性疾病的負擔也在增加，公司在預防性疫苗、心血管疾病、腫瘤學和罕見疾病方面產品組合不斷增長。

莫德納目前在全球 12 個市場開展業務，莫德納此前在日本、韓國和澳大利亞設有子公司，去年莫德納與韓國政府宣布聯合探索韓國當地研究和製造機會，近期莫德納宣布與澳洲政府達成一項原則協議，將在維多利亞州建立最先進的 mRNA 疫苗生產設施。

本港逾200間銀行分行暫停營業【下一頁】

70多個市場已批使用莫德納新冠疫苗

監管機構已在70多個市場批准莫德納的新冠疫苗，包括加拿大、日本、歐盟、英國和以色列。去年莫德納全球付運新冠疫苗8.07 億劑，其中約 25% 的疫苗被運送到低收入和中等收入市場。

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記者：李哲毅

美股 Moderna（美：MRNA） 疫苗
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