▲ 【退休基金】富達推退休易基金、65歲可獲回贈 簡立恆：加息周期透過選股及配置降波動性

富達宣布，在香港推出富達退休易基金，基金採用多元化混合性資產退休投資方案，冀助強積金成員在退休期間爭取高於香港通脹率的穩定整體回報。富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，退休易基金會根據不同市況，靈活作出資產配置，如市況向好時會增加股票比重，並首選有盈利及派息能力的公司。

美國加息周期將至，簡立恆稱，不是所有股票在加息周期都會做得差，如金融股在加息周期便表現較好，只有增長型或對利率較敏感的股票才會較具波動性，所以基金會透過選股，揀選受惠加息環境的股票。

債券方面，他稱會透過調整債券存續期，選擇一些高評級企業債，即使基金可投資中國國債，但「高息並非債券單一考慮因素，也要考慮滙率風險」。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕指，未來5至10年有大批成員進入退休期，退休易基金以應對長期通脹風險作為投資目標，而且基金特設每月基金單位回贈，只要65歲並符合相關條款便有回贈。

另外，富達推出全港首個強積金網上提取平台，只要符合60歲或65歲的退休成員，便可利用網上平台提取強積金，每次最低提款額為1000元。

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