香港電訊6823現價可收集？ Jason：不建議高追

已連升多個交易日的香港電訊 （06823） ，午市股價爭持無升跌，無貨的投資者，現價可否趁勢佳收集？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）提醒食息一族要注意股價回落息率更高，不建議無貨者現價高追，甚麼價位入貨安全？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**【按此速睇－附time code】

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00：46 - 港股今日焦點速覽

01：08 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：27 - 亞太股市早段市況速報

02：48 - 預計烏克蘭、俄羅斯局勢短勢緊張 料美股今周捱沽但未至於大跌

05：27 - 美股短綫受聯儲局官員對收息看法影響

06：41 - 跟進虎年利是股Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US） 仍是對沖好選擇？

09：43 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：31 - 負面因素多 港股短綫睇淡？

11：43 - 恒指短綫拉鋸24000點至25000點 年底可上望27000點

13：02 - 跌穿24000點才考慮做淡恒指 市場短期炒股不炒市

13：17 - 港股現受烏俄局勢、疫情兩大因素影響

13：44 - 周五恒指季檢怎預示？

15：00 - 思摩爾 （06969） 、農夫山泉 （09633） 短綫已無水位搏 短綫寧可搏大唐新能源 （01798）

16：56 - 手機設備股未有新動力炒上 舜宇光學 （02382） 不宜亂撈底

20：37 - ET一周開倉：中國鋁業 （02600） 、渣打銀行 （02888） 、Affirm（AFRM.US）

26：28 - 港股開市前市況速報

26：51 - 觀眾問股：如俄烏開戰中海油 （00883） 可搏？ 買SPDR金ETF （02840） 更好？

29：21 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 15.3元有貨 可上望多少？

31：15 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 59.3元持有應怎處理？

32：51 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 想長揸收息 睇咩價位買入？上望多少？

34：25 - 港股開市初段市況速報

36：51 - A股開市初段速報

37：17 - 觀眾問股：內房股似乎回暖 碧桂園 （02007） 、世荗 （00813） 值得買嗎？

40：55 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.48元買入仍有上望空間？

42：09 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 突破50元 46.63元持貨可加注嗎？

43：41 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 前景、走勢點睇？

44：41 - 觀眾問股：中國南方航空 （01055） 前景點睇？未有貨可買入？

46：57 - 觀眾問股：黃金ETF買入策略？ 談SPDR金ETF （02840）

49：31 - 觀眾問股：中移動 （00941） 點睇？ 短炒何時出手？持貨睇咩價位？

51：07 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） vs 中銀香港 （02388） 點揀？恒生銀行 （00011） 更睇好？

53：07 - 港股開市初段市況速報

53：32 - 消息股速報：舜宇光學 （02382） 、丘鈦科技 （01478） 、中海石油化學 （03983） 、中國宏橋 （01378）

54：41 - 財經日誌提提你