港交所股價低水平徘徊 現價是否買入好時機？ 股市 13:17 2022/02/16 分享： 最近缺少大型IPO於本港上市，加上市況影響到港交所 （00388） 表現最近偏弱。股價在較低水平中是否買入良機？有貨的投資者目標價又睇幾多？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【ESG】3類中小企實踐ESG 環境顧問公司客人按年增雙位數 今日 【ESG】3類中小企實踐ESG 環境顧問公司客人按年增雙位數 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 今日 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在 今日 內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在 小鵬汽車 （09868）納入港股通現價追入得唔得？ 今日 小鵬汽車 （09868）納入港股通現價追入得唔得？ GX中國電車 （02845）上望睇幾多？ 今日 GX中國電車 （02845）上望睇幾多？ 你可能感興趣 【ESG】3類中小企實踐ESG 環境顧問公司客人按年增雙位數 今日 12:09 【ESG】3類中小企實踐ESG 環境顧問公司客人按年增雙位數 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 今日 12:10 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在 今日 12:27 內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在 最新專欄文章 更多 永利 （01128） 績後短炒點睇？ 今日 永利 （01128） 績後短炒點睇？ 香港電訊6823現價可收集？ Jason：不建議高追 今日 香港電訊6823現價可收集？ Jason：不建議高追 GX中國電車 （02845）上望睇幾多？ 今日 GX中國電車 （02845）上望睇幾多？ 小鵬汽車 （09868）納入港股通現價追入得唔得？ 今日 小鵬汽車 （09868）納入港股通現價追入得唔得？ 國藥控股1099未有貨 即日小注短炒訣竅 今日 國藥控股1099未有貨 即日小注短炒訣竅 香港交易及結算所有限公司 買入 目標價 低水 IPO AR