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港交所股價低水平徘徊 現價是否買入好時機？

股市 13:17 2022/02/16

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最近缺少大型IPO於本港上市，加上市況影響到港交所 （00388） 表現最近偏弱。股價在較低水平中是否買入良機？有貨的投資者目標價又睇幾多？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署*

 

欄名 : 3分鐘睇股

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