【職場熱話】WFH生活枯燥乏味 每日起床工作到半夜壓力大 打工仔嘆「以前還可以搭車時放鬆下」

疫情肆虐，不少公司都實行在家工作，以降低感染風險。近日便有網民在「連登」討論區發文指每日生活如常，不停重覆，因而覺得很大壓力。

樓主指每日的生活就是起身、開電腦工作、吃午餐、之後繼續工作到11點、然後睡覺。每日如事的生活令人崩潰，以前還可以在搭車途中放鬆一下，現在每日早上都感到很大壓力，根本就不願起床。

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有網民指「WFH數年，難釐清何時下班，還要遙距管教他人，真的好難做」、「WFH電話響比在辦公室更大壓力，沒聽便擔憂會被指責偷懶」。

亦有網民認為「將本身搭車時間拿去做運動和煮食，這兩年健康了很多」；更有人客觀指「WFH要自我管理得好，不然很容易時間過得快但生產力又更少，但WFH可以節省搭車時間又不用和人迫」。

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責任編輯：陸盈希