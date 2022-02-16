【第五波疫情】香港寬頻推出五大防疫產品優惠　新客或續約優惠價買檢測試驗劑盒

本地爆發第五波疫情，香港寬頻（又稱，HKBN）推出五大指定防疫產品優惠。顧客在到My HKBN App「著數區」，可以超筍價選購防疫產品，而專門店也有現貨。只要在指定日期前成功登記或續約，可享快速檢測試劑優惠價。

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現設有同心抗疫優惠，包括：

優惠一﹕699元購買 Aurabeat AG+ Portable 銀離子抗病毒空氣淨化機。

優惠二﹕約 53 折購買 Smart D 反斗奇兵智能紫外光空氣淨化冷暖風機，價格為1,580元。

優惠三﹕619元購買 Philips UV-C 紫外線殺菌燈。

優惠四﹕55 折購買 Smart D 美國隊長智能紫外光掃拖機械人 ，價 錢1,199元。

優惠五﹕199元購買 Mamaion 超輕量隨身型空氣清淨機 。

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另外，設有限時優惠。客人凡新登記或續約服務，即可以優惠價購買便利妥檢測試驗劑盒。優惠期截至2月28日。可以在My HKBN App「著數區」，以優惠價每盒78元購買。

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責任編輯：馬意文