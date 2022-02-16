【職場熱話】搵工撞正第五波疫情 寄履歷無回音 只剩下伏工 打工仔：寄60份才有一次面試

本來求職已經大壓力，加上近數年疫情更讓一眾打工仔求職難上加難。近日有網民在討論區發文指他是做平面設計，疫情下工作空缺減少，寄履歷表亦鮮有回音，市面只剩下伏工可選擇。

樓主指面臨第五波疫情爆發下求職，求職網站空缺減少、大部份空缺亦是不停重覆發佈，寄五至六十份履歷表才可能有一份能面試。即使有機會面試亦可能遇到假裝招聘，實則是想拿取個人資料。「荀」工無人走，市面上新工質素差，只有人事複雜、壓榨員工、經常炒人公司才有招聘，基本上全是伏工。

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有網民建議「有無兼職做？如果有經濟困難，便利商店或快餐店都要照做」、有網民亦認為「要過新年後才搵工，可能請人的工會待疫情緩和才有空缺」。

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亦有網民指「人事差、多小圈子排斥欺負新人，通常做一日就頂唔順走」、「炒下股好過返工」。

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責任編輯：陸盈希