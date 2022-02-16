小鵬汽車 （09868）納入港股通現價追入得唔得？ 股市 12:40 2022/02/16 分享： 最近被調入深港通旗下港股通的小鵬汽車 （09868） ，今日股價高開6%，曾經升最多9%到160元水平。公司數據雖然亮麗，但公司股價卻於上月因爲債息上升被拖累。究竟買入受債息影響的相關汽車股的注意事項是甚麽？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）話你知？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？ 今日 比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？ 【小米1810】小米創始團隊成員據報離職、績效不達標員工被勸退 內媒引高層：做好過冬準備 今日 【小米1810】小米創始團隊成員據報離職、績效不達標員工被勸退 內媒引高層：做好過冬準備 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 今日 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在 今日 內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在 國藥控股1099未有貨 即日小注短炒訣竅 今日 國藥控股1099未有貨 即日小注短炒訣竅 你可能感興趣 比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？ 今日 11:31 比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？ 【小米1810】小米創始團隊成員據報離職、績效不達標員工被勸退 內媒引高層：做好過冬準備 今日 11:43 【小米1810】小米創始團隊成員據報離職、績效不達標員工被勸退 內媒引高層：做好過冬準備 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 今日 12:10 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 最新專欄文章 更多 國藥控股1099未有貨 即日小注短炒訣竅 今日 國藥控股1099未有貨 即日小注短炒訣竅 內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在 今日 內地1月CPI按年升不足1%遜預期 陳偉聰：內地短期放水寬鬆空間仍存在 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 今日 港股急彈逾300點 兩大因素仍限制恒指升幅 比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？ 今日 比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？ 渣打銀行業績前股價造好升逾2%突破十天綫 券商睇目標價幾多？ 今日 渣打銀行業績前股價造好升逾2%突破十天綫 券商睇目標價幾多？ 港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 港股通 買入 深港通 汽車股 AR