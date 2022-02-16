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【財政預算案2022】ACCA料港府今年財赤僅60億　籲加碼電子消費券至7500元

宏觀解讀 12:40 2022/02/16

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【財政預算案2022】ACCA料港府今年財赤僅60億　籲加碼電子消費券至7500元

財政預算案2022下周三（23日）發布，ACCA（特許公認會計師公會）香港分會發表預測及建議。ACCA預計，港府2021/22年度財赤60億元，遠較去年估算的1016億元財赤理想，在赤字不算嚴重下，該會建議港府再向建議政府今次再向每名合資格的18歲以上香港永久性居民及新來港人士發放電子消費券，並將電子消費券加碼至7500元。

ACCA 香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊稱，最新赤字預測已考慮港府新一輪防疫抗疫基金注資，而第五波疫情發展不確定，難料整體衝擊有多大，但料港府2022/23年度會繼續錄得赤字，或為連續4年錄得赤字。

雖然預計再錄赤字，鄭傑燊認為，港府仍須出手保障消費力推出電子消費券，因去年派發電子消費券對零售、餐飲幫助匪淺，而且有去年經驗，今年消費券行政成本有望稍為下跌，並建議考慮長者和殘疾人士需要，向他們改為將消費券金額存入戶口，或以長者生活津貼發放。

其他紓困措施方面，ACCA其他主要建議包括：

  • 針對疫情的單次稅務寬免，例如每名納稅人及其受養人各增3萬元免稅額；
  • 提供外籍家庭傭工來港工作隔離費用相等的津貼或稅務減免
  • 讓企業可結轉稅務虧損，容許將稅務虧損抵銷往年應評稅利潤，解決短線現金流難關，和鼓勵新項目的投資

ACCA 香港分會稅務委員會聯席主席何家輝稱，向僱用外傭家庭津貼不單紓解中產壓力，長遠也能釋放勞動力，特別是女性勞動力。

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