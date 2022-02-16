【財政預算案2022】ACCA料港府今年財赤僅60億　籲加碼電子消費券至7500元

上一篇文章
小鵬汽車 （09868）納入港股通現價追入得唔得？
財政預算案2022下周三（23日）發布，ACCA（特許公認會計師公會）香港分會發表預測及建議。ACCA預計，港府2021/22年度財赤60億元，遠較去年估算的1016億元財赤理想，在赤字不算嚴重下，該會建議港府再向建議政府今次再向每名合資格的18歲以上香港永久性居民及新來港人士發放電子消費券，並將電子消費券加碼至7500元。
ACCA 香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊稱，最新赤字預測已考慮港府新一輪防疫抗疫基金注資，而第五波疫情發展不確定，難料整體衝擊有多大，但料港府2022/23年度會繼續錄得赤字，或為連續4年錄得赤字。
雖然預計再錄赤字，鄭傑燊認為，港府仍須出手保障消費力推出電子消費券，因去年派發電子消費券對零售、餐飲幫助匪淺，而且有去年經驗，今年消費券行政成本有望稍為下跌，並建議考慮長者和殘疾人士需要，向他們改為將消費券金額存入戶口，或以長者生活津貼發放。
其他紓困措施方面，ACCA其他主要建議包括：
ACCA 香港分會稅務委員會聯席主席何家輝稱，向僱用外傭家庭津貼不單紓解中產壓力，長遠也能釋放勞動力，特別是女性勞動力。
相關文章：
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘 連續兩家「四大」撐派電子消費券
【財政預算案2022】畢馬威中國籲政府再派5000元電子消費券、允遲交稅 料財赤僅370億元