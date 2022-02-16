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比利時同意試行4天工作制 冀2030年就業率達8成

環球社會熱點 12:53 2022/02/16

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比利時政府早批准一項法案，允許公務員放工收到公事訊息可已讀不回。比利時政府周二（15日）在員工福利方面再有進展，達成勞工改革協議，允許僱員每周工作4天。比利時首相德克羅表示，希望措施可增加僱員自由，冀望比利時2030年時就業率可達8成。

Panasonic料推4天工作制 鼓勵員工遙距工作 【下一頁】

德克羅（Alexander de Croo）周二出席新聞發布會表示，經過兩年艱難協商，終於達成勞工改革協議，包括允許公私營機構僱員每周工作4天及實施彈性上班時間。德克羅表示，方案旨在為勞動力市場增加靈活性，同時亦可為僱員提供更多自由。

比利時政府發言人表示，僱員可在未來6個月試驗期間選擇每周工作4天，實驗結束後可選擇繼續或重新回到每周工作5天。美國媒體La Prensa Latina報道指，僱員還能選擇變更每周上班時間，透過前一周增加工作時間，換取下周更多休息時間。

比利時允許公務員收工已讀不回 提高打工仔生活質素 【下一頁】

比利時媒體RTBF報道指，現時比利時整體就業率為71%，南北部之間存明顯差異。德克羅表示，政府已在疫情期間意識到遙距工作可行性，希望2030年時比利時就業率可達80%。副總理Pierre-Yves Dermagne表示，方案有利於所有打工仔。

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責任編輯：李俊儀

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