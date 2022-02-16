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【元宇宙】迪士尼新高管上任　擬進軍元宇宙市場

科技 13:02 2022/02/16

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元宇宙（Metaverse）熱潮持續，不少企業相繼涉足。迪士尼（Disney）近日也傳出，正計畫進軍元宇宙市場，並於昨（15日）任命Mike White為高級副總裁，負責領導該企的元宇宙業務。

據迪士尼行政總裁Bob Chapek發送給員工的內部電郵顯示，曾負責迪士尼消費者體驗和平台的Mike White，將擔任「下一代說故事和消費者體驗」（Next Generation Storytelling and Consumer Experience）的高級副總裁。從Linkedin的資料得知，他在2011年加入迪士尼前，曾在雅虎（Yahoo）等科技公司工作。

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據CNBC報道，Bob Chapek並沒有透露任何關於迪士尼如何從元宇宙獲利的具體細節。但他在電郵中指出，Mike White的任務是將迪士尼的娛樂業務「連接實體世界及虛擬世界」。他亦表示，Mike White將為觀眾如何體驗及參與迪士尼的故事，創造一個全新的模式。

事實上，元宇宙掀起新的商業浪潮。當中Meta在2021年投入超過100億美元（約780億港元）開發相關業務。這次迪士尼任命Mike White負責元宇宙事務，似乎是看準了虛擬世界的無限潛力。

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責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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