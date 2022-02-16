【職場熱話】日常工作無所事事 上班時間睇股市 打工仔：炒股比返工更好賺

上班有時覺得沉悶想有娛樂也是人之常情，只要不過份和影響工作，相信也未會招來閑話。近日有網民在討論區發文指自己日常工作只是普通文書處理和接電話，無特別事便上網瀏覽股市，更認為每個月炒股比上班更好賺。

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有網民認為「返工炒股是常識，有同事更誇張到將幾部手機放在檯面炒股」、「直接入股票公司做就任炒冇人理」。

亦有網民諷刺「香港僱主真是好，請樓主上班卻不用工作，終日無所事事炒股渡日，不解為何常有人說香港僱主無良」。

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責任編輯：陸盈希