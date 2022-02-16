【第五波疫情】工銀亞洲新增5家分行暫停服務　西環分行恢復營業（附分行列表）

▲ 【第五波疫情】工銀亞洲新增5家分行暫停服務 西環分行恢復營業

工銀（亞洲）宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，今日（16日）起新增5家分行暫停服務，並恢復西環分行（西營盤皇后大道西 242-244 號）營業，直至另行通知。

暫停服務分行為：

（1）何文田分行：九龍何文田窩打老道 70 號曾榕大廈地下

（2）旺角分行：九龍旺角彌敦道 721-725 號華比銀行大廈地下

（3）觀塘分行：九龍觀塘開源道 79 號鱷魚恤中心一樓 5 號和 6 號舖

（4）灣仔分行：香港灣仔軒尼詩道 117-123 號

（5）灣仔道分行：香港灣仔道 133 號卓淩中心地下

另外，工銀亞洲全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至星期五上午9時至下午4時。除以下7間分行外，其他分行及個人理財中心逢星期六暫停服務，星期六營業時間為上午9時至中午12時。

7家星期六營業的分行：

（1）皇后大道中分行：香港中環皇后大道中 122-126 號地庫至一樓

（2）銅鑼灣分行：香港銅鑼灣軒尼詩道 488-490 號軒尼詩大廈地下 A 舖至 1 樓

（3）尖沙咀東分行：九龍尖沙咀漆咸道南 39 號鐵路大廈地下 B 舖

（4）旺角分行：九龍旺角彌敦道 721-725 號華比銀行大廈地下

（5）觀塘分行：九龍觀塘開源道 79 號鱷魚恤中心一樓 5 號和 6 號舖

（6）沙咀道分行：新界荃灣沙咀道 297-313 號眾安大廈地下 4 號舖

（7）大埔分行：新界大埔大榮里 34 至 38 號美發大廈地下 F 舖

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署*

相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間 一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）

相關文章：【第五波疫情】建行亞洲新增13家分行暫停營業 遍布港九新界（附分行列表）

相關文章：【第五波疫情】滙豐7家分行員工確診而停業 遍布港九新界（附分行列表）