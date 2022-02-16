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【太空旅遊】維珍銀河重新開售太空飛機門票　350萬漫遊太空90分鐘

科技 12:39 2022/02/16

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維珍銀河宣布，今（16日）將重新公開發售價值45萬美元（約350萬港元）的太空飛機門票。（法新社資料圖片）

新冠肺炎爆發後，不少人也暫停了出國旅行的計劃。惟在地球的旅行似乎已滿足不了人們想旅行的心了。近日發展太空旅遊業的美國企業維珍銀河（Virgin Galactic）宣布，今（16日）將重新公開發售價值45萬美元（約350萬港元）的太空飛機門票，屆時乘客可以乘坐掠過太空邊緣的空射火箭，進行90分鐘的太空旅遊。

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據外媒《CNN》報道，去年11月維珍銀河行政總裁Michael Colglazier在財務電話會議上表示，太空旅遊門票的銷售流程已進行了數月的測試，已售出約100張的門票。該企昨（15日）再宣布，將於今（16日）重新發售太空機票，購票者需支付15萬美元（約117萬港元）訂金，並在起飛前全額支付。

另外，維珍銀河早於第一輪門票銷售中，已收到約600張門票訂單。當時每座位的定價為20萬美元（約156萬港元）至25萬美元（約195萬港元）不等。 

駕駛艙警告燈熄滅　遭美國FAA審查

事實上，維珍銀河於2019年上市時，一直對外宣稱商業服務計劃將於2020年開始。去年七月，該企的創辦人Richard Branson已曾試坐火箭到太空邊緣，當時外界猜測維珍銀河將正式營運太空旅遊的業務。

惟據美國雜誌New Yorker發布的報告顯示，於Richard Branson飛行期間，駕駛艙內的警告燈熄滅，太空飛機在其指定空域外飛行了41秒。其後，美國聯邦航空管理局（FAA）將停飛該企的所有太空航班，等待審查，審查於9月結束。該企隨即宣布推遲商業服務的啟動，理由是不相關的技術升級，並表示預計在今年10月之前，不會為付費客戶提供服務。

提供太空的商業服務一直也是維珍銀河的企業目標，但自公司於2004年成立以來，它在開發和測試計劃期間面臨著無數的延誤和掛斷。經過審查和多次測試後，是次門票重新發售，或代表已購票的乘客在不久的將來便可旅遊太空。

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責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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