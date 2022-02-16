【英國王室】安德魯性侵案庭外和解 或賠償逾7800萬

英國安德魯王子因被控告性侵，已喪失榮譽軍銜及王室贊助。以平民身份面對在美國的訴訟。近日其代表律師去信法庭，指已與控方達成協議庭外和解，未有公布賠償金額。有律師估計，和解金額可能超過1,000萬美元。

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安德魯（Prince Andrew）的代表律師去信紐約法院，表示61歲的安德魯已與38歲的羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）達成協議，同意庭外和解性侵案，惟未提及賠償金額。信中表明，當羅伯茨確認收到賠償後，將正式提出撤訴。

信中指出，安德魯從未打算誹謗羅伯茨的人格，亦意識到對方因公開作出性侵指控而遭受到眾多攻擊。安德魯亦對自己與已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關聯而感到後悔，並讚揚羅伯茨及其他倖存者願意挺身而出。

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安德魯信中表示，將向羅伯茨的支援受害者權益慈善組織作出「重大捐款」（substantial donation）。有律師估計，單是和解賠償金額已高逾1,000萬美元（約7,800萬港元），法律相關費用亦恐怕耗費安德魯數百萬美元。

安德魯的代表律師及英國白金漢宮拒絕評論事件；羅伯茨的律師則表示，達成和解已不言自明。安德魯原定在數周內出席審訊，以平民身分面對性侵指控。

羅伯茨去年入稟，指控安德魯於2000至2002年間，在清楚自己是未成年人，亦是愛潑斯坦的性侵受害人的情況，多次強行與她發生性行為。羅伯茨聲稱受安德魯﹑愛潑斯坦及英國名媛麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）威脅，被迫發生性行為。

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責任編輯：吳漢培