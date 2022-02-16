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【石Sir午市閒談】今日推介信義光能｜阜豐、渣打、中行、海底撈、京東最新部署

股市 12:42 2022/02/16

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恒生指數中午收報24665點，升309點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介信義光能 （00968） ，另亦會分析阜豐 （00546） 、渣打 （02888） 、中行 （03988） 、海底撈 （06862） 、京東 （09618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 信義光能（00968） 阜豐集團（00546） 渣打集團（02888） 中國銀行（03988） 海底撈（06862） 京東集團—SW（09618） 石鏡泉

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