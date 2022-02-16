【ESG】3類中小企實踐ESG　環境顧問公司客人按年增雙位數

愈來愈多企業重視ESG（環境、社會及企業管治）的實踐，生產力促進局（生產力局）早前進行調查，並稱，中小企認為推行ESG可能有3項好處（見表）。惟有環境顧問公司表示，資源不足是中小企推行ESG最大的困難。

生產力局今年第一季「渣打中小企指數」中提及，香港中小企對ESG的看法及部署。有64%中小企表示，目前沒有足夠人手或資金推行ESG。當中，最期望得到的支援依次序為「資金」、「行業指引」及「人力資源培訓」。

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從事環境顧問的沛然環保 （08320） 幫助企業控制和減少碳排放、耗能等，同時也在實踐ESG的理念。其主席及執行董事郭美珩坦言：「從自己的實戰經驗得出，中小企不一定有充足資源實行，但客戶或投資者重視，他們也要達到目標。」

ESG網上管理平台 節省40%時間

中小企在缺乏資源下，如何實行ESG成為關鍵。郭美珩指，透過自己的經驗，發現簡化程序、時間和較相宜的價格，最能吸引和幫助中小企實行ESG。該公司在約半年前，推出並使用ESG網上管理平台Sustainature。她補充，過去要在整理數據時，才知道數據是否達到水平。現時只要使用平台，在任何時間也可檢查，距離設定的目標有多遠。

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該公司副主席及執行董事胡伯杰補充：「我們透過使用這平台後，有效節省40%的時間。」並透露，在大數據管理企業的年代，有系統地分析將助企業發展，而自推出新平台後，使用他們ESG服務的企業，整體按年增長雙位數字。

3類中小企冀實踐ESG

郭續指，推行新平台後，中小企查詢量正在增加。而主要實行ESG的中小企劃分為3大類別：

1.大企業的供應商：因為大企業要實踐指定的目標，其供應鏈內的企業也影響他們的數據，便開始篩選不能滿足有關需求的供應商。中小企在數據管理上，要求也更為嚴謹，也需要有關證明，例如EPD（產品第三類環境宣告）。

2.投資者要求：因為初創尋求融資時，投資者會考慮ESG方面的因素，才決定是否投資項目，初創便需要符合有關要求。

3.冀成為行業領導者：因而會主動提出承諾，希望透過這方面突圍而出。

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記者：馬意文